Почти все детсады в столице подключены к отоплению

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Отопление было подано в 127 детских садов Кишинёва. Об этом на оперативном заседании руководителей служб примарии сообщил замглавы Управления образования Андрей Павалой.

По его словам, два детских сада в секторе Рышкановка до сих пор не подключены к отоплению из-за повреждения на теплотрассе. Работы по ее восстановлению должны быть завершены сегодня, передает moldpres.md.

– В пригороде столицы к отоплению подключены 16 из 25 детских садов. В то же время лицеи, гимназии и школы подключат к отоплению после осенних каникул, которые пройдут с 26 по 30 октября. Руководители учреждений заявили, что температура в помещениях комфортная, – уточнил Павалой.

Начальник главного управления медико-социальной помощи Борис Гылкэ в свою очередь подчеркнул, что все медучреждения столицы готовы к началу отопительного сезона.

– Профилактические работы завершены. Родильные, педиатрические отделения и отдельные помещения в детских больницах подключены к отоплению или используются электрические обогреватели. Некоторые медицинские учреждения подключались к отоплению только в ночное время суток. Пока температура в больницах комфортная, – отметил Гылкэ.

Отопительный сезон начинается, когда три дня подряд среднесуточная температура не превышает +10°С.

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