Почти вдвое: Молдова зарегистрировала рекордный рост экспорта

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В 2022 году Молдова зарегистрировала рекордный рост экспорта – почти на 50 процентов больше по сравнению с 2021 годом.

По данным Национального бюро статистики, с января по октябрь экспорт товаров достиг почти четырёх миллиардов долларов США, сообщает tvn.md. 70% всего товара, попадающего на другие рынки, — местная продукция, и речь здесь идёт о 30%-м увеличении по сравнению с 2021 годом.

Среди экспортируемой отечественной продукции – крупы и препараты на их основе, семена, семена масличных культур, овощи, фрукты и напитки.

Реэкспорт классических товаров составил 18 процентов от общего количества, а 12 процентов товаров вывозятся после переработки. Речь идёт об одежде и аксессуарах, машинах и электроприборах, нефти и нефтепродуктах. Более 75% всего экспорта осуществляется по суше.

Основные страны, в которые попадает продукция из Республики Молдова, – это страны Европейского союза, на долю которых приходится 60 процентов от общего объёма. В этом году отмечается рост на 40% по сравнению с 2021 годом.

Больше всего экспортировали в Румынию – почти 30 процентов от общего объёма товаров. Далее следует Украина с 15 процентами, Италия с 8 процентами, Турция и Германия. Некоторые молдавские товары также попадают в США, Великобританию, Австрию, Ирак.

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