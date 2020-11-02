Почти у сотни столичных школьников выявлен COVID-19

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99 школьников из 150 образовательных учреждений на прошлой неделе заразились COVID-19. Такие данные были представлены сегодня на заседании служб столичной примарии вице-примаром Анжелой Кутасевич.

На самоизоляции, пишет unimedia.info, находятся учащиеся 23 классов из 15 школ. Заболели также 53 учителя.

В то же время один случай COVID-19 был зарегистрирован в детском саду. На самоизоляцию были помещены 163 ребёнка из 8 групп. Заболели и 29 воспитателей, 18 помещены на карантин, а также 12 человек из вспомогательного персонала, ещё 13 на самоизоляции. Ни одно дошкольное учреждение не было закрыто на карантин.

Что касается университетов, на самоизоляции находятся 1 029 студентов и 34 преподавателя.

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