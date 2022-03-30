Почти полторы сотни украинских беженцев нашли работу в Молдове

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В Национальное агентство занятости населения поступила информация от экономических агентов о трудоустройстве 141 гражданина Украины.

По состоянию на вчерашний день трудоустроены 103 женщины и 38 мужчин. 106 уведомлений поступили от экономических агентов из Кишинёва, по 7 из Унген и Бельц, 6 из Страшен, 4 из Кагула, по 2 из Штефан-Водэ, Сорок, Дондюшан и Вулканешт, по одному из Калараша, Ниспорен, Оргеева.

Согласно заявлениям работодателей, граждане Украины наняты на следующие должности: программист, инженер, швея, продавец, продавец-консультант, повар, официант, сборщик, медсестра, оператор производства, оператор по работе с клиентами, менеджер, оператор ввода данных и пр.

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