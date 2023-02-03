Почти полсотни жителей Молдовы отравились угарным газом с начала этого года

0

В январе с диагнозом “отравление угарным газом” в Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи поступили 47 человек, в том числе 17 детей.

Помощь врачей потребовалась 20 гражданам в центральной части страны, 10 – в северных районах, 9 – в АТО Гагаузия, 4 пациентам в Кишинёве и стольким же на юге. 41 человек были госпитализированы.

При первых признаках недомогания или подозрения на отравление угарным газом врачи призывают немедленно звонить в службу экстренной помощи по номеру 112.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.