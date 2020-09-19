Почти половина программы “Хорошие дороги-2020” была выполнена

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До сих пор в рамках программы “Хорошие дороги-2020” было отремонтировано более трёхсот километров дорог, или около 40% от запланированного.

Программа осуществляется одновременно в 33 районах, а также в Кишинёве и Бельцах. Предусмотрены периодические ремонтные и профилактические работы.

До 18 сентября работы выполнены почти на 303 км дорог на сумму 462 млн леев, что составляет более 41% от общего объема инвестиций, – сообщили в Государственной администрации автомобильных дорог.

Как отметили в ведомстве, пишет moldpres.md, в рамках программы ежедневно привлекается более двух тысяч работников, в том числе тысяча рабочих на стройплощадках. Ремонтные работы проводятся с соблюдением всех технологических норм и процессов и контролируются ответственными за техническую часть лицами ГП “Государственная администрация автомобильных дорог”.

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