Почти половина населения считает, что в сложившейся в стране ситуации виновата Майя Санду

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60% молдаван говорят, что сегодня живут хуже, чем год назад, 65% считают, что Молдова движется в неверном направлении, а 42,2% граждан винят в сложившейся в стране плачевной ситуации Майю Санду. Таковы результаты Социо-политического барометра, проведённого компанией IMAS.

Гражданам предложили ответить, чувствуют ли они помощь государства в борьбе с ростом тарифов на газ и электроэнергию, с ростом стоимости горючего, а также с тотальным повышением цен на всё. В итоге подавляющее большинство ответило, что нет.

Более того, 36% считают эту власть катастрофой для страны и говорят, что она должна быть отправлена в отставку. О неэффективности и необходимости внесения некоторых изменений заявили 22% опрошенных. Всего 5% считают нынешнее руководство страны близким к народу и к его нуждам.

Опрос проводился с 10 по 29 ноября. В исследовании приняли участие 1100 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/-3%.

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