Почти полмиллиона леев за интим-видео: в Кишинёве поймали шантажиста (ВИДЕО)

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59-летнего жителя Кишинёва задержали с поличным при получении денег, которые он потребовал у женщины за то, чтобы не публиковать видео интимного характера с её участием.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, в результате расследования было установлено, что мужчина и его сообщники получили доступ к видеороликам с интимными сценами с участием 49-летней женщины. После этого они стали шантажировать ее тем, что опубликуют эти видеозаписи в социальных сетях, потребовав взамен более 400 000 леев.

Потерпевшая обратилась к правоохранителям, после чего женщина под наблюдением следователей отдала первую часть денег – 200 евро. Второй транш был передан 3 июня. Тогда следователи и сотрудники спецбригады “Фулджер” задержали подозреваемого с поличным при получении 6 000 леев.

Мужчина был помещён под арест на 72 часа. Если его вина будет доказана, ему грозит от 13 до 15 лет лишения свободы.

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