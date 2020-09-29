Почти два десятка киосков украла и сдала на металлолом пара рецидивистов

Почти два десятка киосков украла и сдала на металлолом пара рецидивистов

С частной территории в селе Ближний Хутор исчезло 18 металлических ларьков. Хозяева обнаружили пропажу и обратились в милицию.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны подозреваемые. Ими оказались двое ранее неоднократно судимых сельчанина, пишет mvdpmr.org. По их признанию, ларьки они вывозили на наёмном транспорте под покровом ночи, а похищенное сдавали в пункты приёма металлолома.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей, им грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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