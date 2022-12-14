Почти 90% лифтов в столичных домах нуждаются в замене

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Почти у 90% пассажирских лифтов в столичных жилых домах истёк срок службы – то есть они «старше» 25 лет. Ремонт и обслуживание подъёмников обходятся слишком дорого. Это связано с высокими ценами на запчасти, которые, к тому же, сейчас сложно найти. Руководство специализированного предприятия признаёт: замена устаревших конструкций неизбежна, однако в последние два года компания «Liftservice» занималась другими приоритетными задачами. Представители предприятия рассчитывают на бюджетное финансирование в наступающем году.

Петру Будурин, временно исполняющий обязанности администратора предприятия «Liftservice», говорит, что из-за чрезмерного износа лифты часто выходят из строя, а закупка запчастей становится всё более сложной задачей, передаёт NTV Moldova.

– 90 процентов лифтов жилфонда – с истёкшим сроком эксплуатации, им более 25 лет. Самому «старому» лифту – 49 лет, такие – советского производства, из России, Беларуси и Украины. Сейчас эти рынки практически закрыты, есть недостаток в материалах, запчастях, особенно в двигателях, редукторах. Поэтому лифты очень и очень сложно ремонтировать и обслуживать, – рассказал Петру Будурин.

Замена лифтов в жилом фонде – процедура дорогостоящая, а в последние два года в бюджете были иные приоритеты. Большая часть денег была потрачена на борьбу с пандемией COVID-19 и оказание помощи украинским беженцам. Петру Будурин надеется, что хотя бы в бюджете на 2023 год найдутся средства на такую программу.

– В этом году совместно с Главным управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства мы выступили с предложением поменять 36 лифтов, а на это нужно около 32 млн. Надеемся, что не будет проблем, и бюджет будет принят, за него проголосуют в Муниципальном совете, а эту сумму включат для замены лифтов. И если заменим, допустим, 36 лифтов, парк обновится, а запчасти от старых лифтов могут пойти на обслуживание других, – отметил он.

Ещё одна серьёзная проблема, с которой сталкивается предприятие, – это нехватка рабочей силы. По словам Будурина, только на должность автослесаря в настоящее время открыто 20 вакансий.

– Есть профессиональные школы, которые занимаются подготовкой молодых специалистов. Сейчас у нас на практике 10 выпускников, но зарплата низкая, как у новичков, а потому немногие остаются, уходят в поисках других зарплат, хотя здесь зарплата выросла с 10 000, сейчас у нас средняя зарплата 14 000 леев. На 30 процентов выросли зарплаты с 1 августа, – рассказал Петру Будурин.

Из-за дефицита кадров вся нагрузка переходит на уже трудоустроенных сотрудников, поэтому рабочий процесс значительно усложняется.

– Теперь электромеханик, который работает, вместо 45-50 лифтов обслуживает более сотни лифтов. Очевидно, что страдает качество этой услуги. Мы ищем решения, ищем выход из ситуации, сотрудничаем с профессионально-техническими училищами и при этом рассчитываем как можно скорее поменять эти лифты, – сказал врио администратора «Liftservice».

В ведении специализированного муниципального предприятия «Liftservice» находятся 2 534 лифта, в том числе 2 282 – в муниципии Кишинёв.

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