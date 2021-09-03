Почти 80 школ в стране будут работать по смешанной форме обучения

Почти 80 школ в стране будут работать по смешанной форме обучения

В 78 школах страны будет действовать смешанная форма обучения, то есть часть учащихся будет присутствовать на уроках, а часть – заниматься онлайн. Об этом сообщили в Министерстве образования. 

В частности, по смешанной форме будут работать 71 школа в Кишинёве, 3 школы в Дондюшанах, 3 – в Бельцах и одна в Дубоссарах. Это связано с постановлением Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью от 23 августа 2021 года, которое предусматривает соблюдение физической дистанции не менее одного метра в классах.

Напомним, что десятки родителей, возмущённых введёнными властями ограничениями, провели у здания правительства акцию протеста.

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