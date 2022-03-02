Почти 75% граждан заявили, что их финансовая ситуация ухудшилась по сравнению с прошлым годом

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Таковы данные опроса общественного мнения, проведённого компанией iData.

Согласно исследованию, 74,2% заявили, что текущая ситуация в Молдове хуже, чем была год назад. 16,9% заявили, что она не изменилась, а 8,2% – что улучшилась. 0,7% не смогли дать оценку.

61,9% заявили, что наша страна движется в неверном направлении, а 39,6% назвали рост цен главным событием прошедшего месяца.

Опрос общественного мнения проводился компанией iData с 15 по 24 февраля. В исследовании приняли участие 1007 респондентов. Погрешность составляет +/-3%.

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