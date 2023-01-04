Почти 700 взрывоопасных предметов и более 14 700 патронов уничтожили за год в Молдове

0

Сапёры Национальной армии в прошлом году провели 179 операций по разминированию, в результате которых обнаружено и уничтожено 668 взрывоопасных предметов и 14 705 патронов.

Как сообщили в Минобороны, в 2022 году специалисты чаще всего выезжали в районы Штефан-Водэ, Новые Анены, а также в Каушанский, Хынчештский и Ниспоренский районы. Большую часть выявленных боеприпасов составили миномётные мины, артиллерийские снаряды разного калибра, патроны и ручные гранаты времён Второй мировой войны, пишет moldpres.md.

Наибольшее количество взрывоопасных предметов было обнаружено в декабре на сельскохозяйственном поле в окрестностях села Копчак Чадыр-Лунгского района. Там уничтожили 160 единиц боеприпасов.

Ещё одна большая миссия по разминированию прошла в августе в селе Рэскэець района Штефан-Водэ. В ходе сельхозработ было выявлено 100 противотанковых мин, 4 ручные гранаты и 1 артиллерийский снаряд. Все боеприпасы были уничтожены в условиях максимальной безопасности.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.