Почти 700 столичных водителей получили штрафы за неправильную парковку

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Сотрудники полиции ежедневно выявляют автовладельцев, паркующих транспортные средства в неположенных местах, что создаёт большие неудобства как для пешеходов, так и для водителей.

Так, с начала года по всей стране сотрудники НИОБ оштрафовали 697 водителей за парковку или стоянку в запрещённых местах. 581 нарушитель был выявлен только в Кишинёве. В результате на спецстоянку было эвакуировано 106 автомобилей.

Гражданам напоминают, что за незаконно припаркованные транспортные средства грозит штраф в размере от 900 до 1500 леев, 4 штрафных пункта и эвакуация транспортного средства.

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