Почти 70 человек обратились в “скорую” на прошлой неделе с укусами животных или насекомых

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С 12 по 18 июня в Национальный центр неотложной медицинской помощи поступило 13 505 обращений. В больницы были доставлены 5897 пациентов, в том числе 1148 детей.

Врачи оказали помощь в следующих ситуациях: 2861 случай обострения сердечно-сосудистых заболеваний (в том числе 58 пациентов с острым коронарным синдромом), 2032 случая неврологических нарушений (236 инсультов), 1414 случаев респираторных заболеваний. Кроме того, 1444 пациента обратились к врачам “скорой” с травмами.

За неделю на дорогах страны произошло 63 ДТП, в результате которых пострадали 84 человека, в том числе 11 детей. 64 из них были госпитализированы.

Кроме того, 198 человек обратились с инфекционными заболеваниями. 69 пожаловались на укусы животных или насекомых. 38 вызвали “скорую” в связи с полученными ожогами.

В указанный период врачи также приняли роды на дому и по дороге в больницу у 4 женщин.

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