Почти 70 000 сигарет конфисковали за сутки у нарушителей (ФОТО, ВИДЕО)

Почти 70 000 сигарет конфисковали за сутки у нарушителей (ФОТО, ВИДЕО)

Сразу несколько попыток контрабанды сигарет были пресечены за последние сутки.

Первый инцидент произошёл на молдо-румынской границе. Пограничники обнаружили на дороге 6 коробок и автомобиль ВАЗ без регистрационных номеров. В коробках оказалось 2 800 пачек сигарет с акцизной маркой РМ. Автомобиль и сигареты были конфискованы.

В столичном аэропорту пограничники обнаружили 650 пачек сигарет в багаже ​​трёх пассажиров рейса “Кишинёв-Лондон”. Сигареты были изъяты, нарушителям – выписаны штрафы.

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