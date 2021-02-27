Почти 60% всех преступлений в Молдове совершаются в городах

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Национальное бюро статистики представило информацию об уровне преступности в 2020 году на основании данных Министерства внутренних дел, Агентства по администрированию судебных инстанций и Национальной администрации пенитенциарных учреждений.

Так, в прошлом году в Молдове было зарегистрировано 26,3 тысяч преступлений, что на 17% меньше, чем годом ранее. Уровень преступности в 2020 году составил 100 преступлений на 10 тысяч жителей против 120 преступлений в 2019 году и 151 преступления в 2016 году, пишет moldpres.md.

Больше всего преступлений зарегистрировано в городской местности (58,6%). Каждое третье преступление совершено в Кишинёве – 27,9%. Из общего количества преступлений в Бельцах зарегистрировано 5,5%, в Кагульском районе – 3,8%, Оргеевском – 2,9% и Яловенском – 2,6%.

Каждое пятое преступление относится к категории чрезвычайно тяжких, особо тяжких и тяжких. Каждое четвёртое преступление совершено в общественных местах (25,2%).

В 2020 году количество людей, погибших в результате зарегистрированных преступлений, составило 490 человек. Каждый второй из них умер в ДТП, 26,7% – в результате убийств и 10,4% – в результате травм.

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