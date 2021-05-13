Почти 60% школ Молдовы работают с физическим присутствием учеников

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По состоянию на 11 мая 732 учебных заведения, что составляет 59,03% от общего числа, работали с физическим присутствием всех учеников в классах со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. 46 школ (3,71%) осуществляли деятельность исключительно онлайн.

Как уточнили в Министерстве образования, культуры и исследований, 141 учреждение осуществляет учебный процесс с физическим присутствием учеников начальных и 50% от общего числа учеников выпускных классов, а 321 школа – с физическим присутствием учащихся младших и выпускных классов. На карантине находится одна школа и 17 классов.

В системе начального, гимназического и лицейского образования общее число учеников, заразившихся новым коронавирусом, составляет 36, на самоизоляции находятся 460 учеников. Кроме того, 45 учителей заразились новым коронавирусом, 34 находятся на самоизоляции. Еще 32 человека из числа непреподавательского и вспомогательного персонала заразились новым вирусом, 10 находятся на самоизоляции.

В системе профессионально-технического образования в этот период у 3 учащихся, 6 преподавателей и 3 человек из непреподавательского и вспомогательного персонала тест на вирус Sars-Cov-2 дал положительный результат.

Что касается дошкольных учреждений, 5 детсадов и 30 групп детей ушли на карантин. Заболели 10 детей, 805 – на самоизоляции. Заразились новым коронавирусом и 45 воспитателей, 72 находятся на самоизоляции. Из числа непреподавательского и вспомогательного персонала заболели 43 человека, а 87 находятся на самоизоляции, передаёт moldpres.md.

Министерство образования призывает руководителей учебных заведений, учителей и учащихся и далее соблюдать все меры защиты от вируса COVID-19.

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