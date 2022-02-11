Почти 6 млрд леев накоплено в национальном бюджете с начала года

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В первом месяце текущего года в национальном публичном бюджете было накоплено 5,9 млрд леев. Это на 0,8 млрд леев больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Расходы составили 6 миллиардов леев, что по сравнению с тем же периодом 2021 года больше на 0,8 миллиарда леев, сообщает moldpres.md со ссылкой на Министерство финансов. Исполнение национального публичного бюджета завершилось с дефицитом в 0,1 млрд леев, а остатки средств на счетах составляющих национального публичного бюджета составили 12,6 млрд леев.

Доходы государственного бюджета в отчётном периоде составили 3,6 млрд леев, увеличившись на 0,4 млрд леев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы ГНС составили 1,8 млрд леев, что на 0,2 млрд леев больше, чем за соответствующий период 2021 года, а доходы Таможенной службы – 1,9 млрд леев (+0,4 млрд леев).

Расходы госбюджета исполнены в размере 4,5 млрд леев, увеличившись на 0,6 млрд леев. Исполнение госбюджета завершилось с дефицитом в размере 0,9 млрд леев, а остатки средств на счетах составили 9 млрд леев.

Минфин обеспечил выполнение всех платёжных обязательств за январь текущего года, все платежи полностью профинансированы, – говорится в сообщении министерства.

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