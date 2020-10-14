Почти 45 тысяч евро получил адвокат-взяточник от клиента

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По словам осведомителя, правозащитник запросил у него деньги, пообещав решить в суде в его пользу несколько гражданских дел.

В итоге за два года мужчина передал адвокату около 45 тысяч евро, однако его проблемы так и не были решены. В итоге он обратился в НАЦ.

Правозащитник был задержан на 72 часа. Ему грозит штраф от 4000 до 6000 условных единиц или от 3 до 7 лет лишения свободы.

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