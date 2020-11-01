Почти 40 тысяч избирателей воспользовались мобильными урнами для голосования

Почти 40 тысяч избирателей воспользовались мобильными урнами для голосования

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщает, что 39 919 избирателей обратились с просьбой предоставить им мобильную урну для голосования. 

По данным ведомства, из общего числа запросов 1616 поступили от избирателей с симптомами COVID-19, в остальных 38 303 случаях приводятся другие веские причины.

Наибольшее количество заявлений от избирателей с симптомами COVID-19 поступило из Яловенского района – 548.

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