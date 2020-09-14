Почти 4 тысячи человек получат финансовую помощь от примарии Кишинёва

Почти 4 тысячи человек получат финансовую помощь от примарии Кишинёва

Почти 4 тысячи социально уязвимых жителей столицы и пригородов получат финансовую помощь от примарии муниципия. Речь об этом шла на сегодняшнем онлайн-заседании. 

По 500 леев получат 2000 пенсионеров и 915 граждан с нарушениями слуха. 825 гражданам с нарушениями зрения будет выделено по 1000 леев, еще 15 – по 2000 леев.

– По случаю 1 октября, когда отмечается День пожилого человека, 2000 пенсионеров получат материальную помощь. А по случаю Международного дня слепых, отмечаемого 13 ноября, материальную помощь получат еще 840 человек, – рассказала глава Управления социальной помощи и здравоохранения муниципия Татьяна Бучарски. 

Стоит отметить, что ежемесячно материальную помощь получают 2500 жителей мунипиция. Еще почти 10 тысячам предоставляется помощь в холодный период года, пишет ntv.md.

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