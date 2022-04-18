Почти 300 беженцев из Украины трудоустроены в Молдове

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Об этом сообщает Национальное агентство занятости населения.

Согласно предоставленной информации, трудоустроены 231 женщина и 64 мужчины. Большинство – 202 человека – нашли работу в столице, пишет moldpres.md.

Граждане Украины работают по следующим специальностям: программист, инженер, швея, продавец, консультант по продажам, повар, официант, слесарь-сборщик, медсестра, оператор производства, агент по обслуживанию клиентов, менеджер, оператор ввода данных и др.

На текущий момент 196 граждан Украины встали на учёт в территориальных подразделениях Агентства занятости.

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