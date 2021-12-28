Почти 3 млн леев нашли у супружеской пары в ручной клади

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160 000 долларов США были обнаружены при досмотре ручной клади, принадлежащей двум гражданам Израиля. Супруги попытались вывезти из Молдовы незадекларированную сумму.

При сканировании пассажирского багажа пограничник заметил банкноты. В одной из сумок оказалось 40 000 долларов, а в другой – 120 000 долларов. Ещё 400 банкнот по 100 долларов были спрятаны в коробке с медицинскими масками в багаже ​​гражданки, а 1200 банкнот номиналом 100 долларов – в багаже ​​её супруга.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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