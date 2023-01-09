Почти 3 десятка водителей попались пьяными за рулём за выходные дни

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За минувший уикенд сотрудники НИОБ выявили на дорогах страны 27 нетрезвых водителей. 19 находились в состоянии сильного опьянения, 6 отказались от проверки. Всего на выходных патрульные зафиксировали более 1400 нарушений ПДД.

Около трети от общего числа нарушителей превысили скорость. Более 280 водителей проигнорировали указания светофоров, 156 не пристегнули ремень безопасности или разговаривали по телефону во время езды. В 55 случаях автовладельцы не пропустили пешеходов или велосипедистов.

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