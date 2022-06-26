Почти 26 тысяч леев в месяц: такую пенсию получает депутат ПДС Оазу Нантой

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Пенсия депутата ПДС Оазу Нантоя составляет 25 746 леев в месяц. Об этом сообщает tv8.md. Как отмечает источник, это самая высокая пенсия из получаемых некоторыми депутатами парламента.

В декларации о доходах Нантой указал, что в 2021 году получил 308 952 леев в виде пенсии. Должность депутата принесла ему ещё 213 457 леев за год. 92 514 леев он получил от парламента в качестве пособий.

Выплаты других избранников, вышедших на пенсию, варьируются от 7 тысяч до 15 тысяч леев.

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