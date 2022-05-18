Почти 250 пьяных водителей поймали на дорогах страны с начала месяца

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Как уточнили в Генеральном инспекторате полиции, из общего числа более 150 водителей находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Минимальное содержание алкоголя – это концентрация алкоголя в крови от 0,3 до 0,5 г/л или концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе от 0,15 до 0,3 мг/л. Повышенной степенью является концентрация алкоголя в крови от 0,5 г/л и более или концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе от 0,3 мг/л и более.

Согласно законодательству, за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения виновному грозит неоплачиваемый общественно-полезный труд от 200 до 240 часов с лишением права управления транспортным средством.

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