Почти 250 беженцев из Украины трудоустроены в Молдове

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По состоянию на 6 апреля, 232 гражданина Украины были трудоустроены в нашей стране.

По информации Национального агентства занятости, экономические агенты приняли на работу 177 украинских женщин и 55 мужчин.

157 граждан Украины трудоустроены в Кишинёве, 15 – в Унгенах, 8 – в Страшенах, по 9 – в Бельцах и Кагуле, 7 – в Бельцах, по 5 – в Сороках и Вулканештах, по 4 – в Новых Аненах и Штефан-Водэ, 3 – в Яловенах, по 2 – в Оргееве, Дондюшанах, Тараклии, Комрате, Чадыр-Лунге, по одному – в Окнице, Калараше, Ниспоренах.

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