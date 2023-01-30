Почти 22 тысячи жителей Приднестровья застрахованы в медицинской системе Молдовы

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Почти 22 тысячи жителей приднестровского региона застрахованы в национальной системе обязательного медицинского страхования Молдовы.

В 2022 году в автоматизированной информационной системе «Обязательное медицинское страхование» было зарегистрировано 21 694 человека, проживающих в населённых пунктах приднестровского региона. По сравнению с 2021 годом произошёл рост на 8,48% (1 839 человек), передаёт moldpres.md.

– Услугами медицинской помощи, предлагаемыми территориальными центрами здоровья Республики Молдова, активно пользуются жители левого берега Днестра и Бендер. Например, центр в селе Варница Новоаненского района ежегодно обслуживает около 16,5 тысяч человек, большинство из восточных районов страны, или Дубоссарский центр в коммуне Кошница – около 32,5 тысяч получателей медицинских услуг в год, – отмечается в пресс-релизе Бюро по реинтеграции.

Действующее законодательство определяет три категории лиц, учитываемых в национальной системе обязательного медицинского страхования: работающие застрахованные лица, индивидуальные застрахованные лица и лица, застрахованные правительством.

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