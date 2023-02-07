Почти 2000 нарушений ПДД выявили на выходных при помощи системы “EUNOMIA TRAFFIC”

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На прошедших выходных на дорогах страны с помощью системы “EUNOMIA TRAFFIC” выявили 1884 нарушения правил дорожного движения. Инновационную систему использовали на улицах столицы и на трассах R6 и M5.

В результате были выявлены следующие нарушения:

превышение скорости – 1868 случаев;

несоблюдение указаний дорожных знаков – 9 случаев;

нарушение правил использования ремня безопасности – 5 случаев;

непредоставление преимущества в движении пешеходам – один случай;

нарушение правил дорожного движения пешеходами – один случай.

Напомним, НИОБ тестирует интеллектуальную систему “EUNOMIA TRAFFIC” для автоматизированного документирования нарушений ПДД.

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