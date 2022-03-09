Почти 20 тысяч человек пересекли молдавскую границу за последние 12 часов

Почти 20 тысяч человек пересекли молдавскую границу за последние 12 часов

10 241 из них выехали из страны. Из общего числа путешественников 14 550 – иностранные граждане. 

По данным Пограничной полиции, сегодня на всех КПП наблюдается умеренный поток пересечений. На пропускном пункте “Паланка-Маяки-Удобное” с украинской стороны в очереди ждут около 40 машин.  Наиболее “востребованными” накануне были КПП на границе с Румынией – 14 083 пересечения. На границе с Украиной было зарегистрировано 5 044 пересечения.

Молдавскую границу за указанный период пересекли 10 288 граждан Украины, 4 588 из них въехали в нашу страну, 5 640 – выехали.

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