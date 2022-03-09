Почти 20 тысяч человек пересекли молдавскую границу за последние 12 часов

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10 241 из них выехали из страны. Из общего числа путешественников 14 550 – иностранные граждане.

По данным Пограничной полиции, сегодня на всех КПП наблюдается умеренный поток пересечений. На пропускном пункте “Паланка-Маяки-Удобное” с украинской стороны в очереди ждут около 40 машин. Наиболее “востребованными” накануне были КПП на границе с Румынией – 14 083 пересечения. На границе с Украиной было зарегистрировано 5 044 пересечения.

Молдавскую границу за указанный период пересекли 10 288 граждан Украины, 4 588 из них въехали в нашу страну, 5 640 – выехали.

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