Почти 20 тысяч человек обратились в “скорую” на прошлой неделе

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С 17 по 23 января в “скорую” поступило 19662 вызова. 6159 пациентов, включая 1471 ребёнка, были госпитализированы.

Чаще всего обращения касались респираторных заболеваний – 7670. У 3458 человек обострились сердечно-сосудистые заболевания, в том числе 51 обратился с острым коронарным синдромом. На неврологические проблемы пришлось 2085 вызовов. В 237 речь шла об инсультах.

56 человек пострадали на прошлой неделе в результате ДТП. В то же время врачи оказали помощь 43 пациентам с отравлением, включая 17 лекарствами, 11 – алкоголем, а 5 – угарным газом.

В указанный период 7 человек в возрасте от 37 до 80 лет получили гипотермию или обморожение. Инциденты были зарегистрированы в Каушанах, Криулянах, Окнице, Оргееве, Ниспоренах, Флорештах и Кишинёве.

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