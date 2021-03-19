Почти 2,5 тысячи обращений поступило в столичную полицию за 2 недели (ВИДЕО)

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С 5 по 19 марта мобильные бригады Батальона патрулирования и оперативного реагирования полиции столицы отреагировали на 2 469 звонков жителей города.

Во время патрулирования улиц и дворов жилых домов удалось раскрыть 4 кражи, 6 преступлений, связанных с наркотиками, 17 случаев хулиганства, 8 случаев бытового насилия и угон автомобиля. Также были задержаны 86 правонарушителей, 13 человек, находящихся под следствием, 8 государственных должников и 6 граждан, на которых были выданы ориентировки.

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