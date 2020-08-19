Почти 2 000 за сутки: новый антирекорд случаев COVID-19 в Украине

Почти 2 000 за сутки: новый антирекорд случаев COVID-19 в Украине

В Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 1 967 человек.

Предыдущее рекордное значение было установлено 15 августа: тогда заболело 1 847 человек. Также за сутки зафиксировано 28 летальных случаев, а 812 пациентов выздоровели, пишет nv.ua.

Всего за всё время пандемии в Украине коронавирусом заболели 96 403 человека.

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