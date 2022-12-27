Почти 18 тысяч обращений поступило в “скорую” за неделю: около 20% из них связаны с ОРВИ

Почти 18 тысяч обращений поступило в “скорую” за неделю: около 20% из них связаны с ОРВИ

С 19 по 25 декабря в Национальный центр догоспитальной неотложной медицинской помощи поступило 17959 обращений. В больницы был доставлен 6241 пациент, в том числе 1785 детей.

Наибольшее число вызовов пришлось на респираторные заболевания – более 5900 случаев, в том числе 3500 у детей. За указанный период врачами “скорой” было зарегистрировано 3470 случаев ОРВИ, 2233 из которых – у детей. 

Врачи также оказали помощь в следующих ситуациях: 3 400 обострений сердечно-сосудистых заболеваний, включая 54 инфаркта, 2000 случаев неврологических нарушений (263 инсульта), 1079 травм. В “скорую” также поступили 22 пациента с ожогами, 5 – с переохлаждением и 2 – с обморожением.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md