Почти 18 тысяч обращений поступило в “скорую” за неделю: около 20% из них связаны с ОРВИ

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С 19 по 25 декабря в Национальный центр догоспитальной неотложной медицинской помощи поступило 17959 обращений. В больницы был доставлен 6241 пациент, в том числе 1785 детей.



Наибольшее число вызовов пришлось на респираторные заболевания – более 5900 случаев, в том числе 3500 у детей. За указанный период врачами “скорой” было зарегистрировано 3470 случаев ОРВИ, 2233 из которых – у детей.

Врачи также оказали помощь в следующих ситуациях: 3 400 обострений сердечно-сосудистых заболеваний, включая 54 инфаркта, 2000 случаев неврологических нарушений (263 инсульта), 1079 травм. В “скорую” также поступили 22 пациента с ожогами, 5 – с переохлаждением и 2 – с обморожением.

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