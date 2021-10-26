Почти 17 тысяч человек обратились в “скорую” на прошлой неделе

Почти 17 тысяч человек обратились в “скорую” на прошлой неделе
С 18 по 24 октября в “скорую” поступило 16903 вызова. В больницы были доставлены 6089 пациентов: 4942 взрослых и 1147 детей. 

С респираторными заболеваниями обратились 5306 человек. У 2214 из них диагностировали ОРВИ. Также была оказана помощь 2696 пациентам с сердечными заболеваниями, в том числе 57 с острым коронарным синдромом, и 1837 с неврологическими нарушениями, включая 240 инсультов.

С травмами обратились 1135 человек. За указанный период на дорогах страны произошло 54 ДТП, пострадали 68 граждан. 55 из них доставили в больницы.

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