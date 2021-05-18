Почти 140 кг некачественных продуктов изъяли инспекторы НАБПП по итогам проверок

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С 7 по 13 мая инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) провели 97 запланированных проверок. В их ходе были обнаружены продукты питания с истёкшим сроком годности, отсутствие сертификатов качества, отсутствие необходимой маркировки, нарушение санитарно-гигиенических правил хранения продуктов и т.п.

Всего были проверены 64 торговые единицы, 18 общепитов, 9 пищевых блоков и 6 социальных столовых. По результатам проверок было изъято 118 кг продукции животного и почти 20 кг неживотного происхождения. Составлено 20 предписаний и 33 протокола.

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