Почти 14 тысяч вызовов поступило в скорую помощь на прошлой неделе

0

С 12 по 18 апреля в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 13 966 обращений. В больницы поступили 5468 пациентов, в том числе 926 детей.

В указанный период врачи оказали первую помощь в следующих ситуациях: 3033 случая респираторных заболеваний, в том числе 1096 случаев ОРВИ; 2938 обострений сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 52 случая острого коронарного синдрома; 1850 случаев неврологических нарушений, 217 из которых – инсульты.

Кроме того, в “скорую” с травмами обратились 1127 человек. За отчётный период на дорогах страны произошло 43 ДТП, в результате которых пострадали 52 человека, в том числе 9 детей.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.