Почти 14 тысяч обращений поступило в “скорую” на прошлой неделе

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В период с 13 по 19 декабря в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 13 726 обращений. В медучреждения было доставлено 5 065 пациентов, из которых 1 158 – дети.

Бригады врачей оказали первую помощь в следующих ситуациях: 2 941 случай обострений сердечно-сосудистых заболеваний, 2 883 пациента с проблемами дыхательных путей, 1 871 случай неврологических заболеваний и нарушений. Также было зарегистрировано 1 012 случаев травмирования.

Экстренную помощь также получили 236 пациентов с инсультом, 51 пациент с инфарктом миокарда и 64 гражданина, в том числе 14 детям, пострадавшие в результате дорожно-транспортных происшествий.

В службу экстренной помощи поступило 47 обращений по поводу интоксикаций, в том числе было зарегистрировано 13 случаев отравления лекарствами и столько же – угарным газом. За отчётный период у шести человек в возрасте от 15 до 78 лет диагностировали переохлаждение I и II степени.

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