Почти 14 тысяч граждан обратились к врачам “скорой” на прошлой неделе

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С 14 по 20 марта в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 13 989 обращений. В больницы были доставлены 5 429 пациентов, в том числе 1 300 несовершеннолетних.

В указанный период врачи оказали первую помощь в следующих ситуациях: 3 212 случаев сердечно-сосудистых заболеваний (из них 57 случаев острого коронарного синдрома), 2 331 случай респираторных заболеваний (из них 969 случаев ОРВИ), 1 979 случаев неврологических нарушений (240 из них – инсульты).

Кроме того, с травмами к врачам обратились более тысячи человек. За отчётный период на дорогах страны произошло 33 аварии, в результате которых пострадали 36 человек. Также поступило 49 обращений, связанных с отравлениями: 20 человек были госпитализированы в результате медикаментозного отравления, 9 – алкогольного и 5 пациентов – после отравления угарным газом.

За отчётный период услугами врачей скорой медицинской помощи воспользовались около 600 беженцев из Украины (в том числе – 293 ребёнка).

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