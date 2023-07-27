Почти 1000 мест в первый класс остаются свободными

Почти 1000 мест в первый класс остаются свободными

Около 1000 мест в первый класс в муниципии Кишинёв свободны после завершения двух этапов зачисления на 2023-2024 учебный год.

Родителям, которые ещё не успели зачислить детей в первый класс, рекомендуется подать лично заявление в учебные заведения, где есть свободные места, пишет ipn.md.

По данным примарии, в муниципии на первом этапе зачисления в первый класс в начальных и средних учебных заведениях I цикла были зачислены 4583 ребёнка, а на втором этапе – 4015 детей.

Общее количество оставшихся мест, в каком секторе и в каком учебном заведении можно проверить на www.chisinauedu.md.

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