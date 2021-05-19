Сегодня отмечается Международный день семейного врача, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения для того, чтобы подчеркнуть роль и важный вклад семейных врачей в общественное здравоохранение. Зинаида Гречаный присоединилась к многочисленным поздравлениям по этому случаю в адрес семейных врачей и медсестер, которые им помогают, по всей стране.
– Они – лучшие и самые верные друзья каждой семьи. С их помощью нам удается предотвращать серьезные ситуации, связанные со здоровьем пациентов, и, по большей части, с их помощью нам удается преодолевать пандемический кризис, связанный с COVID-19, – отметила спикер.
По случаю сегодняшнего праздника, добавила она, почти 100 семейных врачей получат дипломы парламента в знак высокой оценки их профессиональной, самоотверженной и ответственной работы.
– Абсолютно все медицинские работники заслуживают нашей признательности, ведь они стоят на страже самых важных благ каждого человека – здоровья и жизни. Уважаемые дамы и господа семейные врачи, восхищаемся вами и желаем крепкого здоровья, изобилия в доме и личного счастья! – подытожила Зинаида Гречаный.
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