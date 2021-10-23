Почти 10 лет проведёт в колонии мужчина за покушение на убийство бывшей жены

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Суд вынес приговор жителю Григориополя, который признан виновным в покушении на убийство.

После расторжения брака гражданин продолжал приходить в дом к бывшей супруге. С мая 2020 года женщина неоднократно обращалась в милицию по поводу скандалов, которые устраивал ей бывший муж. За оскорбления и нанесение побоев мужчину трижды привлекали к административной ответственности, пишет novostipmr.com.

В ходе очередного конфликта пьяный мужчина предпринял попытку убийства бывшей супруги. Ножом он нанёс ей несколько ударов в область шеи. Трагедию предотвратили соседи, сбежавшиеся на крик женщины.

Агрессора задержали. Судебно-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым. Суд приговорил мужчину к 9 годам и 6 месяцам тюремного заключения в колонии строгого режима.

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