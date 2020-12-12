Почти 1 800 переболевших коронавирусом граждан сдали плазму для других больных

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С 13 апреля по 10 декабря 1 779 человек, вылечившихся от COVID-19, предоставили 6 178 доз плазмы для пациентов с тяжёлыми и крайне тяжёлыми формами заболевания.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призывает всех граждан, прошедших лечение от коронавируса, проявить солидарность и пожертвовать плазму, содержащую антитела к вирусу. Процедуру можно проводить спустя 2 недели после выписки мужчинам, вылечившимся от COVID-19, в возрасте от 18 до 60 лет, которые не страдают хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые и лёгочные заболевания, заболевания печени и почек).

Сдать плазму можно как в Национальном центре переливания крови, который имеет филиалы в Бельцах, Кагуле и Кишинёве, так и в других донорских центрах. Чтобы стать донором, необходимо предъявить копию выписки, выданной семейным врачом или больничным учреждением, подтверждающей успешное завершение лечения от COVID-19.

Для получения более подробной информации следует позвонить по телефонам: 022 109 050 (Кишинёв), 023 171 393 (Бельцы) и 029 981 305 (Кагул).

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