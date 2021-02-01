Почти 1,4 млн гражданам Молдовы предстоит обновить паспорта в 2021 году

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Агентство государственных услуг (АГУ) сообщает об истечении срока действия паспортов у 366 061 гражданина. В то же время, число граждан, ранее имевших паспорт, но по данным на 1 января 2021 года не имеющих действующего документа, составляет 1 024 959.

Оформить удостоверяющие личность документы можно в территориальных подразделениях АГУ: с понедельника по пятницу и с понедельника по субботу – в многофункциональных центрах в Кишинёве, Бельцах, Кагуле, Новых Аненах, Оргееве, Унгенах, Яловенах, Резине, Штефан-Водэ, Флорештах, Сынжерей, Сороках, а также в Службе выдачи удостоверений личности в Варнице.

Заявители, пишет moldpres.md, могут подать заявление на получение удостоверяющих личность документов в экстренных случаях в течение 24 часов, с понедельника по четверг, с 8:00 до 10:30. В Кишинёве приём экстренных запросов осуществляется с 8:00 до 10:30 и с 11:00 до 15:00, а в пятницу – с 8:00 до 10:30, с выдачей документа на следующий день с 8:00.

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