Почти 1 000 столичных водителей получили штрафы за неправильную парковку

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С начала года протоколы были составлены в отношении 980 автовладельцев. Их оштрафовали за парковку или стоянку в запрещённых местах в столице.

Как передаёт moldpres.md, наибольшее количество нарушений зарегистрировали в секторах Центр, Рышкановка и Буюканы.

Гражданам напоминают, что незаконно припаркованные на обочине дороги транспортные средства приводят к перекрытию полос движения, образованию пробок и напрямую влияют на общую скорость движения.

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