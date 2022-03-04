“Почта России” возобновляет прием международных отправлений в Молдову

“Почта России” возобновляет прием международных отправлений в Молдову

“Почта России” возобновляет приём международных отправлений в Молдову, говорится в сообщении компании.

– “Почта России” возобновляет приём международных отправлений в Республику Молдову и на Кипр, – отмечается в сообщении, пишет ТАСС. 

В конце февраля сообщалось, что “Почта России” не может принимать отправления на Украину, Кипр и в РМ.

Ранее Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства для российских самолётов. Кроме Великобритании, Болгарии, Латвии, Литвы, Молдовы, Румынии, Эстонии, Словении, Чехии и Польши, с которыми авиасообщение уже было закрыто, в обновлённый список накануне попали ещё 27 стран, включая Германию, Испанию, Италию и Францию. Полёты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

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