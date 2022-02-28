“Почта России” не принимает отправления в РМ по решению молдавской стороны

– Сейчас мы не можем принимать отправления в Украину, Молдову и на Кипр, таковы решения принимающей стороны. Мы надеемся, что эти решения будут отменены и связь восстановится. Внутри России наши логистические каналы работают стабильно: там, где это было необходимо, мы перестроили маршруты, заменив авиаперевозки наземными, и прикладываем все усилия для того, чтобы ситуационные пути доставки минимально увеличивали время почтовых грузов в пути, – говорится в сообщении, пишет РИА Новости.