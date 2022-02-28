“Почта России” не принимает отправления в РМ по решению молдавской стороны

“Почта России” не принимает отправления на Украину, в Молдову и на Кипр по решению принимающих сторон. Внутри РФ логистические каналы работают стабильно, сообщила компания.
– Сейчас мы не можем принимать отправления в Украину, Молдову и на Кипр, таковы решения принимающей стороны. Мы надеемся, что эти решения будут отменены и связь восстановится. Внутри России наши логистические каналы работают стабильно: там, где это было необходимо, мы перестроили маршруты, заменив авиаперевозки наземными, и прикладываем все усилия для того, чтобы ситуационные пути доставки минимально увеличивали время почтовых грузов в пути, – говорится в сообщении, пишет РИА Новости.
Отмечается, что если почтовые сортировочные терминалы будут заполняться в ожидании отправки до критических показателей, “Почта” будет временно приостанавливать прием отправлений. Компания ведет переговоры с почтами соседних стран, чтобы договориться о подключении авиапочты максимально близко от российской границы. Это поможет минимизировать сроки за счет сокращения пути грузов на автотрассах и железных дорогах.
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