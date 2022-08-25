“Почта Молдовы” запустила услугу онлайн-заказа и доставки проездных

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С сегодняшнего дня абонементы на общественный транспорт можно приобрести онлайн и с доставкой на дом. Об этом сообщается на сайте ГП “Почта Молдовы”.

Для заказа необходимо заполнить простую форму, после чего с клиентом свяжутся операторы для уточнения деталей.

Услуга действительна для жителей муниципия Кишинёв. Доставка абонементов в пределах столицы стоит 30 леев, в пригороды – 50 леев.

Уточняется, что пенсионеры и юридические лица могут приобретать абонементы только в почтовых отделениях.

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