Почта Молдовы вводит в обращение открытку в память о Николае Дабиже

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С сегодняшнего дня Почта Молдовы вводит в обращение почтовую открытку с напечатанной типографским способом маркой “Памяти Николае Дабижи (1948–2021) – писателя, историка литературы и политического деятеля”.

На открытке есть место для указания отправителя и получателя. Она выпущена тиражом в одну тысячу экземпляров. Приобрести ее можно за 10 леев, передает ipn.md.

Николае Дабижа был писателем, публицистом, историком литературы, почетным членом Румынской академии наук, членом-корреспондентом Академии наук Молдовы, главным редактором еженедельника “Literatura și Arta” и политическим деятелем Республики Молдова.

В 1990-е годы Николае Дабижа сыграл ключевую роль в борьбе за национальное возрождение в Республике Молдова. Эта роль проявилась в поддержке идей о возвращении румынского языка к латинице и о его признании официальным языком в Молдавской ССР.

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